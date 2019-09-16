У бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова скончалась мать. Об этом экс-чиновник написал на своем Facebook.

Турчинов сообщил, что сегодня провел Валентину Ивановну "в последнее земное путешествие".

"Она тихо, но достойно жила. Так же она и пошла на небо, в Царство Света и Любви, где нет боли, страданий, грязи и болезней, где нет немощных и плачущих. Всем, чего я достиг в этой жизни, я обязан Богу и моей любимой маме", - написал политик в посте.

Фото: Facebook/ turchynov

Также Турчинов, который является прихожанином протестантской церкви "Слово жизни", отметил, что для него как для верующего смерть не страшна. И выразил надежду, что воссоединится с матерью в царстве Христа.

"Бессмертие, радость и Любовь в Его Царстве, где мы будем снова вместе!" - на патетической ноте завершил печальную запись Турчинов.

Скриншот: Facebook/ turchynov

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