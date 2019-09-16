Установление факта участия лица в АТО осуществляется во внесудебном, а не в судебном порядке. Соответствующий вывод содержит постановление Большой Палаты Верховного суда от 3 июля 2019 года № 233/2929/17, пишет Лига.

Гражданин обратился в суд с заявлением об установлении факта его участия в боевых действиях в составе добровольческих формирований, ссылаясь на то, что он обращался в Министерство обороны Украины с просьбой предоставить ему статус участника боевых действий во время проведения АТО, однако получил ответ, что он в список таких участников не внесен.

Суды первой и апелляционной инстанций требования заявителя удовлетворили, а Министерство обороны подало кассационную жалобу, в которой указало, что эти требования не подлежат решению в порядке гражданского судопроизводства, а потому производство по делу подлежит закрытию. Вместе с тем, по мнению кассатора, отказ соответствующего органа в установлении указанного факта может быть обжалован в суде в порядке административного судопроизводства.

Кроме того, Минобороны утверждало, что порядок установления факта участия лица в боевых действиях, в том числе во время проведения АТО на востоке Украины, определен Порядком предоставления и лишения статуса участника боевых действий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и непосредственно участвующих в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения.

Исходя из того, что решение, действия или бездеятельность органов, уполномоченных принимать решение о предоставлении статуса участника боевых действий, заявитель не обжаловал, Большая Палата пришла к выводу, что дело не содержит признаков публично-правового спора.

Решая спор, Большая Палата указала, что установление факта участия лица в АТО является составляющей процесса предоставления ему статуса участника боевых действий, осуществляется во внесудебном, а не в судебном порядке. Указанный вопрос принадлежат к полномочиям специально уполномоченных на это органов (комиссий, межведомственных комиссий). Обращение лица, претендующего на получение статуса участника боевых действий, рассматривают именно эти комиссии, а в случае отказа в предоставлении соответствующего статуса лицо имеет право обращаться в суд для обжалования решения комиссии, в том числе относительно неустановления факта участия в боевых действиях.

С учетом приведенного Большая Палата пришла к выводу, что указанный спор не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, а должен решаться во внесудебном порядке в соответствии с установленной законодательством процедурой. В связи с этим решения судов первой и апелляционной инстанций были отменены, а производство по делу закрыто.

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