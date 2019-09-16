В Умани Черкaсской облaсти Служба безопасности Украины задержала иностранного наркокурьера, которого разыскивал Интерпол за контрaбaнду крупных пaртий кокаина. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В сообщении Службы безопасности говорится, что задержанный является гражданином одной из стран Западной Азии.

Согласно полученным СБУ данным, иностранец скрывался на территории Украины от уголовного преследования за участие в транснациональном группировке, торгующей кокаином. Он был задержан в центре Умани.

Суд временно арестовал подозреваемого сроком на 40 суток - до поступления запроса о его экстрадиции. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с прокуратурой Черкасской области.

Напомним, в марте 2019 года в Киеве задержали главу крупнейшей в мире Telegram-сети торговли наркотиками Амоса Дов Сильвера.

А летом сотрудники СБУ помогли Сильверу сбежать в аэропорту "Борисполь".