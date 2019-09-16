Голкипер национальной сборной Украины Андрей Лунин находится в списке сорока претендентов на престижную футбольную премию Golden Boy, сообщает Tuttosport.

20-летний вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, выступающий в аренде за другой испанский клуб - "Вальядолид", остался в числе претендентов после того, как список был сокращен с 60-ти до 40-а номинантов

Награда Golden Boy вручается лучшему молодому футболисты в возрасте до 21-го года. Помимо Лунина, на награду претендуют Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Маттейс Де Лигт ("Аякс"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Джастин Клюйверт ("Рома"), Бубакар Камара ("Марсель") и другие футбольный таланты.

Как информировало агентство, по итогам победного для Украины чемпионеата мира U20 Лунин признан лучшим голкипером турнира.

Напомним, что украинский голкипер Андрей Лунин может уйти из Реала в Бетис из-за Зидана и Фонсеки.

Также мы писали, что вратарь Андрей Лунин рассказал, что думает об украинском финале Чемпионата мира.