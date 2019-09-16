В Днепре 16 сентября повесился 46-летний мужчина, который ранее издевался над собакой.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает активист и волонтер Максим Гошовский.

8 сентября в Днепре мужчина на глазах у детей изрезал собаку, так как она ему надоела, как он потом объяснил полиции.

За жестокое обращение с животным ему грозил арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы до трех лет.

Однако как раз в тот день, когда мужчину должны были судить, он и совершил самоубийство.

"Кто помнит живодера, который перерезать горло пытался собаке? Сегодня должен был быть суд, но он не явился. По информации соседей, он повесился", - написал Гошовский.

Фото: Facebook/ fauran1

При этом автор поста намекнул, что мужчине могли и помочь умереть.

"У меня, конечно, спрашивают, не помогли ли ему. Отвечаю: мы против жесткости, такие люди должны сидеть и отвечать всю жизнь, а не так", - написал Гошовский.

Скриншот: Facebook/ fauran1

В Главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области подтвердили информацию о самоубийстве.

Ранее "Страна" писала, что в Тернопольской области судили жителя одного из сел, который зарезал собак в присутствии детей.

Также мы сообщали о судебном процессе в Киеве над живодером Алексеем Святогором, который признался, что замучил несколько тысяч бездомных животных.