Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул. Об этом пишет ТАСС.

Самолет прибыл в аэропорт Ататюрк для участия в фестивале "Технофест" в 13:26 по местному времени (совпадает с киевским). Это первый международный полет и первая демонстрация за рубежом разрабатываемого самолета. Первый полет МС-21 совершил в 2017 году, публично был продемонстрирован в сентябре 2019 года на авиасалоне МАКС-2019.

Фото: ria.ru

Как сообщили в пресс-службе разработчика МС-21 - корпорации "Иркут" (входит в ОАК), самолет оснащен пассажирским салоном в двухклассной компоновке. В хвостовой части салона самолета установлено испытательное оборудование.

После приземления на взлетно-посадочную полосу аэродрома Ататюрка, самолет заехал на стоянку воздушных судов. Здесь его встречали представители российской делегации, сотрудники ОАК, корпорации "Иркут" и журналисты.

МС-21-300 - разрабатываемый самолет, вместимостью от 163 до 211 пассажиров, сейчас он находится на стадии сертификационных испытаний. Сертификация в РФ намечена на 2020 год, позже сертификат планируется валидировать для европейского рынка. На данный момент летные испытания проходят три самолета, в течение 2019 года к ним присоединится еще одна машина.

Сейчас ведется строительство самолета, на который будет установлен российский двигатель ПД-14. Ранее на самолет устанавливались американские PW1400. Предполагается, что самолет будет оснащаться одним из двух видов двигателя по выбору заказчика.

Также началось изготовление самолетов, которые будут поставлены заказчикам. Пакет твердых заказов на самолет МС-21 составляет 175 машин. Планируется, что поставки МС-21 начнутся во второй половине 2021 года (крупнейший заказчик на данный момент "Аэрофлот", заключивший твердый контракт на поставку 50 самолетов). Предполагается, что у самолета будут еще две версии: МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-400 (до 250 мест).

Видео: youtube.com

Напомним, что опубликовано видео полета самолета Путина в окружении шести истребителей.

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