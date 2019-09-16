На базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск имени Петра Сагайдачного во Львовской области 16 сентября состоялась церемония открытия украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск "Rapid Trident-2019" ("Стремительный трезубец-2019"). Об этом сообщает сайт Министерства обороны Украины.

В этом году к проведению учений привлечено беспрецедентное количество военнослужащих: более 3,5 тысяч человек из 14 стран мира. Кроме Украины и США, в учениях участвуют военнослужащие из Канады, Болгарии, Грузии, Италии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Турции и Великобритании. Крупнейшие иностранные контингенты представляют армии США и Канады - всего около 500 человек.

Фото: mil.gov.ua

Начальник управления подготовки оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ Александр Жакун отметил, что учения уровня бригады являются самыми масштабными в Украине.

От украинской стороны соруководителями учений назначен Александр Жакун, от Вооруженных сил США - полковник Тимоти Кливленд.

Украинскую сторону в учениях представляют более трех тысяч военных. В том числе оперативная группа гражданско-военного сотрудничества ВСУ, батальонно-тактическая группа МВД, в которую вошли военнослужащие Нацполиции и ГСЧС и другие.

Видео: YouTube/ Військове телебачення України

Подавляющее большинство украинских военнослужащих имеют опыт участия в боевых действиях в районе проведения АТО/ООС. Кроме того, в командно-штабной фазе учений привлечены украинские армейцы из состава многонациональной литовско-польско-украинской бригады, которая была создана в 2014 году.

Целью "Rapid Trident-2019" является повышение уровня совместимости между подразделениями и штабами Вооруженных Сил Украины, США и других государств-членов и партнеров НАТО.

Напомним, "Страна" анонсировала проведение масштабных учений 9 сентября и рассказывала, кто в них примет участие.

Мы также публиковали фото, опубликованное Арсеном Аваковым с учений ГСЧС, полиции, пограничников и нацгвардии. На нем министр запечатлен со снайперами.