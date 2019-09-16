В России под Новосибирском в государственном научном центре вирусологии "Вектор", который обладает одной из самых богатых в мире коллекций опасных вирусов, произошли взрыв и пожар. Об этом сообщает РИА Новости.

На пятом этаже шестиэтажного лабораторного корпуса центра при проведении ремонтных работ взорвался газовый баллон. Взрыв вызвал пожар, распространившийся на площади в 30 квадратных метров.

Спустя четыре минуты после поступившего сообщения о возгорании к месту прибыли пожарные расчеты МЧС, дислоцирующиеся на территории объекта. Пожарные провели поэтажную проверку здания и полностью ликвидировали огонь на пятом этаже.

В результате инцидента пострадал один рабочий. С ожогами второй и третьей степени рук и ног его доставили в больницу.

За 45 лет существования сотрудники "Вектора" собрали уникальную коллекцию микроорганизмов. Это одно из двух мест в мире, где хранится вирус оспы. Сейчас "Вектор" входит в структуру Роспотребнадзора.

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