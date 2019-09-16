С 19 сентября 2019 года НБУ вводит в обращение памятную монету номиналом в 5 гривен "Первый пуск ракеты-носителя "Зенит-3SL".

Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия "Конструкторское бюро" Южное "им. М.К. Янгеля".

Как сообщается на сайте НБУ, монета посвящена важному этапу в истории развития отечественного и международного ракетостроения - первому пуску ракеты-носителя "Зенит-3SL" (разработка КБ "Южное") с плавучей платформы "Одиссей", который состоялся 28 марта 1999 года и успешно продемонстрировал пусковые возможности ракетно-космического комплекса "Морской старт".

Программа "Морской старт" - один из самых интересных и революционных международных космических проектов конца XX века, впервые реализовал идею использования морской платформы для осуществления космических запусков с экваториальной зоны. Это позволяет максимально использовать эффект вращения Земли и выводить на орбиту груз большей массы с меньшими затратами топлива. Уникальность ракеты-носителя "Зенит-3SL" состоит в ее экологической чистоте, что является сегодня чрезвычайно важным.

На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины, под которым надпись Украина; в центре - стилизованная композиция, символизирующая запуск ракеты-носителя "Зенит-3SL"; внизу надписи: номинал 5 гривень и год чеканки монеты 2019; логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (внизу справа).

На реверсе монеты на зеркальном фоне размещено стилизированное изображение плавучей платформы, слева от которой - корабль; по кругу надписи: Программа "Морской старт" (вверху) и первый пуск ракеты-носителя "Зенит-3SL" (внизу).

Тираж такой монеты - 40000 штук.

Фото: facebook.com

22 июня 2009 года компания объявила о своём банкротстве и финансовой реорганизации в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве.

Согласно данным, указанным в заявлении компании, её активы составляют от 100 до 500 млн долларов, а долги - от 500 млн до 1 млрд долл. По данным издания "Коммерсант", к убыткам привело то, что не удалось обеспечить планируемую интенсивность запусков: первоначально планировалось осуществлять по 2-3 последовательных запуска за один выход на стартовую позицию.

1 апреля 2010 года совет директоров международного консорциума Sea Launch Company (SLC) принял решение отдать российской Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" имени С. П. Королёва главную роль в проекте "Морской старт".

В конце июля 2010, по решению суда, Energia Overseas Limited (EOL), являющаяся дочерней компанией корпорации "Энергия", получила 95 % акций консорциума "Морской старт", Boeing - 3 % и Aker Solutions - 2 %[5].

Прорабатывается проект перенесения порта базирования и наземной инфраструктуры обслуживания из Лос-Анджелеса в Советскую Гавань или Владивосток.

22 августа 2014 года на фоне боевых действий на востоке Украины было объявлено, что "Морской старт" приостанавливает деятельность до середины 2015 года.

В конце декабря 2014 года вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что скорее всего ракеты "Зенит" больше не будут использоваться в этом проекте, а место США займут страны БРИКС.

Напомним, что выпуск пятигривневых монет ожидается осенью.

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