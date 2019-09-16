В Национальном банке предупредили украинцев, что в августе-сентябре Украину начали просто-таки наводнять фальшивые 500-гривневые купюры 2006 года выпуска.

В регуляторе даже обнародовали на Youtube видео, где детально разъясняется, как отличить подлинные банкноты от фейковых.

Как рассказывают в НБУ, фальшивки эти опасны тем, что в них подделаны элементы защиты, которые проверяются кассирами с помощью ультрафиолетовых детекторов. Как сообщает главный специалист департамента денежного обращения Нацбанка Виталий Ковтонюк, поддельные купюры поступали в первую очередь в кассы торговых сетей и АЗС в Киевской, Львовской, Харьковской, Одесской и Черкасской областях.

Но вместе с тем успокаивает, поскольку настоящие банкноты имеют достаточно элементов защиты, "которые позволяют проверить их подлинность без применения специального оборудования".

На самом деле подделки эти практически кустарные, и отличить их от настоящих денег несложно. Это можно сделать даже на ощупь, поскольку они склеены из двух листов.

У фальшивок также менее четкие изображения, так как они изготовлены при помощи струйной печати с имитацией ультрафиолетовой защиты. Также банкноты можно отличить при взгляде под углом.

Видео: youtube.com

Напомним, что в августе НБУ уверял, что в Украине стало меньше поддельных банкнот.

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