Киргизский пограничник погиб в результате перестрелки 16 сентября на границе с Таджикистаном.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС) Киргизии.

Как заявили в киргизской погранслужбе, таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв киргизский пограничный пост Максат, а затем временный пограничный пост Сай в Лейлекском районе Баткенской области. Источник в правительстве Киргизии уточнил, что таджики стреляли по вышке на киргизской заставе из миномета. В результате погиб один военнослужащий ГПС Киргизии.

В ответ киргизские пограничники открыли огонь по таджикской территории. В пресс-центре пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана заявили, что киргизские пограничники ранили нескольких невооруженных граждан республики.

Сейчас перестрелка прекращена. Однако киргизские власти эвакуируют население из приграничных с Таджикистаном сел. А к месту инцидента стягиваются силы из числа сотрудников внутренних дел Ошской области.

По версии киргизов, причиной инцидента стало намерение граждан Таджикистана провести строительные работы на неописанном участке государственной границы. В ответ гражданин Киргизии тоже начал строить забор на территории своего дома, расположенного в той местности.

После этого состоялась встреча пограничников Киргизии и Таджикистана, на которой было принято решение о прекращении строительных работ. Но несмотря на договоренности граждане Таджикистана продолжили работы. Глядя на них, стройку возобновил и гражданин Кыргызстана.

Около 19:30 таджикские военнослужащие в агрессивной форме потребовали от гражданина Киргизии остановить строительство. Завязалась словесная перепалка, которая переросла в перестрелку.

Таджикская же сторона обвиняет во всем Кыргызстан. По информации тамошней прессы, киргизы действовали вопреки соглашениям, которые определяют делимитацию границы на спорных территориях, и мобилизовала на место событий дополнительные военные силы из 250-300 человек. Затем они прибегли к провокации и в 19:00 открыли огонь в сторону невооруженных граждан Таджикистана.

В ГКНБ назвали расценили действия киргизских пограничников как попытку искусственно нагнетать обстановку на линии государственной границы.

Протяженность киргизско-таджикской границы составляет 971 километр. Переговоры о делимитации линии границы между сторонами начались в 1990-х годах, но затем процесс приостановился и возобновился два года назад. На сегодняшний день из 971 км описано 583 км.

24 июля на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном уже разгорался вооруженный конфликт, в котором 27 человек были ранены, а один погиб.

А в августе Киргизию сотрясали события вокруг экс-президента Асланбека Атамбаева.



