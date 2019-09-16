В НАПК в ответ на решение Генеральной прокуратуры Украины о рассекречивании деклараций военных прокуроров, заявили, что должны получить постановление Генпрокуратуры и принять соответствующее решение. Об этом пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сказал руководитель Агентства Александр Мангул.

"Для открытия деклараций военных прокуроров НАПК должно получить постановление Генпрокуратуры и принять соответствующее решение", - приводит пресс-служба слова Мангула в понедельник вечером на своей странице в Тwitter.

Фото: twitter.com/NAZK_gov

До этого замгенпрокурора - главный военный прокурор Украины Виктор Чумак отменил постановление о применении мер специальной безопасности от 31 марта 2017 года, согласно которому была обеспечена конфиденциальность данных ряда должностных лиц военной прокуратуры.

"Отныне информация о состоянии военных прокуроров станет открытой, и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - сообщает пресс-служба Главкой военной прокуратуры в понедельник.

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