В среду, 18 сентября, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в Харькове состоится встреча "Шахтера" с "Манчестер Сити".

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В составе "горожан" в Харьков отправился 21 футболист, а среди них:

Голкиперы: Клаудио Браво, Эдерсон, Скотт Карсон.

Защитники: Кайл Уокер, Джон Стоунс, Александр Зинченко, Анхелиньо, Николас Отаменди, Жоау Канселу, Бенжамен Менди, Эрик Гарсия.

Полузащитники: Илкай Гюндоган, Родри, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Давид Силва, Фернандиньо, Рияд Марез.

Нападающие: Рахим Стерлинг, Габриэль Жезус, Серхио Агуэро.

Прибытие гостей в аэропорту Харькова ожидается в 20.45 понедельника, 16 сентября. Они попросили предоставить им двое футбольных ворот, 20 мячей, 60 кг льда в кубиках, 50 полулитровых бутылок и 100 бутылок воды в 300 мл.

Фото: twitter.com/ManCity

Известно и расписание "Манчестер Сити" в Харькове:

Как сообщала "Страна", первую игру "Шахтера" в Лиге Чемпионов обслужат судьи из Португалии. Главным назначен Артур Диаш, а с системой VAR будет работать Тьяго Мартинш.

На стартовой игре Шахтёра в Лиги чемпионов в Харькове ожидается аншлаг.