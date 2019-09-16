Появились распорядок дня и заявка "Манчестер Сити" на первый матч Лиги чемпионов с "Шахтером" в Харькове
В среду, 18 сентября, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в Харькове состоится встреча "Шахтера" с "Манчестер Сити".
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В составе "горожан" в Харьков отправился 21 футболист, а среди них:
Голкиперы: Клаудио Браво, Эдерсон, Скотт Карсон.
Защитники: Кайл Уокер, Джон Стоунс, Александр Зинченко, Анхелиньо, Николас Отаменди, Жоау Канселу, Бенжамен Менди, Эрик Гарсия.
Полузащитники: Илкай Гюндоган, Родри, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Давид Силва, Фернандиньо, Рияд Марез.
Нападающие: Рахим Стерлинг, Габриэль Жезус, Серхио Агуэро.
Прибытие гостей в аэропорту Харькова ожидается в 20.45 понедельника, 16 сентября. Они попросили предоставить им двое футбольных ворот, 20 мячей, 60 кг льда в кубиках, 50 полулитровых бутылок и 100 бутылок воды в 300 мл.
Фото: twitter.com/ManCity
Известно и расписание "Манчестер Сити" в Харькове:
Как сообщала "Страна", первую игру "Шахтера" в Лиге Чемпионов обслужат судьи из Португалии. Главным назначен Артур Диаш, а с системой VAR будет работать Тьяго Мартинш.
На стартовой игре Шахтёра в Лиги чемпионов в Харькове ожидается аншлаг.