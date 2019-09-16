Полиции Киева удалось предварительно установить, почему и при каких обстоятельствах пожилой житель столицы устроил стрельбу по пожарным, приехавшим тушить его дом.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции столицы.

15 сентября в Голосеевское управление полиции поступило сообщение от сотрудников ГСЧС о том, что на улице Набережно-Корчеватской неизвестный мужчина устроил стрельбу. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Прибыв на вызов, правоохранители выяснили, что житель дома перепутал пожарных с ворами. При этом он сделал несколько выстрелов.

Видео: YouTube/ поліція Києва

Предварительно установлено, что спасатели приехали ликвидировать возгорание на крыше пристройки жилого дома мужчины. Для окончательного тушения пламени им необходимо было попасть в помещение. В этот момент хозяин спал в пристройке и, услышав, что кто-то выламывает дверь, предупредил, что будет стрелять. Затем он произвел два выстрела в помещении, выбежал на улицу и еще дважды выстрелил вверх.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В результате происшествия никто не пострадал. При опросе правонарушитель признался полицейским, что не узнал пожарных и подумал, что в здание хотели проникнуть воры.

64-летний киевлянин ранее к уголовной ответственности не привлекался. На травматическое оружие, из которого он стрелял, у него есть разрешение.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства, пистолет и доставили мужчину в управление полиции.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Сегодня "Страна" сообщала, что в Мариуполе в собственной квартире расстреляли программиста, который воевал за "ДНР".

А ранее мы писали, что в Киеве неизвестный достал из рюкзака пистолет, принялся стрелять в пассажиров троллейбуса и ранил двух человек.