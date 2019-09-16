Начиная с 19 сентября въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя будет ограничен каждое утро с 7:00 до 10:00 на постоянной основе. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в понедельник, 16 сентября.

Решение было принято на заседании постоянной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА с целью уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха в столице и разгрузить движение.

"Состояние воздуха в Киеве мониторят постоянно... Особое внимание уделено территориям, где наблюдается наибольшая задымленность. Речь идет о жилые массивы на левом берегу столицы. Напомним, что рост количества пожаров за последний месяц существенно повлиял на состояние воздуха в столице", - говорится в сообщении.

По сообщению Укргидрометцентра, чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность сохранится в украинской столице до 20 сентября.

Как сообщала "Страна", в парламенте Украины решили направлять в дорожный фонд половину суммы от штрафов за перегруженные фуры. Также в дорожный фонд направят деньги, полученные от штрафов за невыполнение водителем пассажирского и грузового транспорта требования представителя Госслужбы по безопасности на транспорте остановиться.

Ранее в Раде поддержали увеличение штрафов за перегруз фур в десятки раз.