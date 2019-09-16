Посольство США в Украине выразили сожаление в связи со случаями насилия, имевшими место на Марша равенства в Харькове 15 сентября.

Об этом сотрудники посольства написали в Twitter.

Представители посольства США также посетили вчерашний марш Харьков-прайда в знак поддержки темы мероприятия "Харьков для всех. Безопасность для всех". Сотрудники ведомства высоко оценили работу полиции.

"Нас огорчает насилие во время мероприятия, но мы ценим усилия правоохранителей для защиты основных свобод участников прайда", - сказано в записи.

Скриншот: Twitter/ usembassykyiv

Как писала "Страна", 15 сентября на площади Свободы в Харькове прошел марш ЛГБТ-сообщества "Харьков Прайд марш 2019".

Практически с первых минут мероприятия были зафиксированы стычки. В результате одной из них два участника марша попали в больницу. Также в столкновениях с радикалами пострадали двое полицейских.