Более миллиона человек по всему миру ежедневно заказывают на дом доставку еды из McDonald's, при этом 60% заказов приходится на ночное время, сообщается на сайте компании.

McDonald's прогнозирует, что стоимость ее бизнеса по доставке еды в 2019 году составит $4 млрд, при этом к концу текущего года доставка будет доступна в 10 тыс. ресторанов в США, что составляет более 70% от всех ресторанов компании в стране.

"Каждую секунду мы получаем более 10 заказов через сервис доставки по всему миру", - сказал главный исполнительный директор McDonald's Corporation Стив Истербрук.

McDonald's запустил сервис доставки совместно с Uber Eats и другими партнерами в 2017 году. Заказать еду с доставкой возможно из 21 тыс. ресторанов в 80 странах мира.

Напомним, что McDonald's проиграл европейской компании битву за биг-мак.

Также мы писали о том, что McDonald's официально запустил доставку еды в Киеве.