Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте пяти украинских городов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

РДЭ Киева, Львова, Одессы, Днепра и Харькова вырос с уровня "B-" до "B".

Как отмечают в агентстве, повышение рейтингов следует за повышением рейтингов Украины. При этом рейтинги перечисленных городов сдерживаются суверенным рейтингом.

В Fitch уточняют, что кредитоспособность Киева, Львова, Одессы, Днепра и Харькова как самостоятельных субъектов оценивается на уровне "bb-", который выше, чем для суверена.

Согласно релизам агентства, прогнозы по всем рейтингам положительные. Но любые изменения суверенного рейтинга повлекут соответствующие изменения рейтингов украинских городов.

Кроме того, Fitch повысило национальный долгосрочный рейтинг Киева до уровня "A+(ukr)" с прогнозом "стабильный" и подтвердило такие же рейтинги для Харькова, Львова и Днепра на уровне "AA-(ukr)" с прогнозом "стабильный".

Напомним, 10 дней назад агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B".

Ранее "Страна" сообщала о прогнозах Fitch Ratings, по которым в следующем году курс гривны к доллару перевалит за 30.