Вернувшиеся в Украину из Российской Федерации 7 сентября пленные получили новые паспорта граждан Украины в форме ID-карточек и загранпаспорта.

Об этом сообщает сайт Государственной миграционной службы.

Для удобства и быстроты оформления новых документов миграционная служба организовала с помощью Центра обслуживания граждан "Паспортный сервис" выезд мобильного пункта к больницам, где освобожденные украинцы проходят лечение.

Фото: dmsu.gov.ua

Оформление документов стало возможным благодаря взаимодействию руководства миграционной службы, уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, сотрудникам Центра обслуживания граждан "Паспортный сервис" и Государственной налоговой службой Украины. Последняя помогла освобожденным украинцам получить регистрационные номера учетной карточки налогоплательщика.

Ранее "Страна" сообщала, что члены экипажей катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" прибыли из Киева в Одессу.

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