На треснувший пешеходно-велосипедный мост в Киеве после ремонта стали пускать людей
В Киеве открыли доступ на пешеходно-велосипедный мост, также известный как мост Кличко.
Ранее он был закрыт после череды инцидентов с трескающимся стеклянным покрытием.
Об этом сообщает Киев Оперативный в понедельник, 16 сентября.
Видео: facebook.com/kiev.informator.ua
26 мая в КГГА открыли мост из пластика стоимостью почти полмиллиарда гривен. В день открытия на новом мосту между аркой Дружбы народов и парком "Владимирская горка" треснуло стекло на одной из обзорных площадок.
Как сообщала "Страна", ранее внутри нового пешеходного моста в Киеве обнаружили мух.
Напомним, что подозреваемых в хищениях при строительстве известного моста в городе Днепр объявили в розыск. Они являются должностными лицами горсовета.
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