В Киеве открыли доступ на пешеходно-велосипедный мост, также известный как мост Кличко.

Ранее он был закрыт после череды инцидентов с трескающимся стеклянным покрытием.

Об этом сообщает Киев Оперативный в понедельник, 16 сентября.

Видео: facebook.com/kiev.informator.ua

26 мая в КГГА открыли мост из пластика стоимостью почти полмиллиарда гривен. В день открытия на новом мосту между аркой Дружбы народов и парком "Владимирская горка" треснуло стекло на одной из обзорных площадок.

Как сообщала "Страна", ранее внутри нового пешеходного моста в Киеве обнаружили мух.

Напомним, что подозреваемых в хищениях при строительстве известного моста в городе Днепр объявили в розыск. Они являются должностными лицами горсовета.