Руководитель Службы автодорог в Николаевской области Андрей Максименко, задержанный за получение взятки, 16 сентября вышел под залог в размере почти 2 млн грн.

Об этом сообщает на Facebook пресс-служба Высшего антикоррупционный суда Украины.

В пятницу, 13 сентября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал для Максименко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 2 млн грн.

Скриншот: Facebook/ HACCUkraine

А сегодня на специальный счет ВАКС для внесения залога уже поступили средства в объеме, указанном в решении суда.

Напомним, 11 сентября Национальное антикоррупционное бюро арестовало Максименко во время получения взятки в размере 90 тысяч долларов.

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