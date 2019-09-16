Главу николаевского Укравтодора, пойманного на взятке в 2,5 млн грн, выпустили под залог в 2 млн грн
Руководитель Службы автодорог в Николаевской области Андрей Максименко, задержанный за получение взятки, 16 сентября вышел под залог в размере почти 2 млн грн.
Об этом сообщает на Facebook пресс-служба Высшего антикоррупционный суда Украины.
В пятницу, 13 сентября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал для Максименко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 2 млн грн.
Скриншот: Facebook/ HACCUkraine
А сегодня на специальный счет ВАКС для внесения залога уже поступили средства в объеме, указанном в решении суда.
Напомним, 11 сентября Национальное антикоррупционное бюро арестовало Максименко во время получения взятки в размере 90 тысяч долларов.
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