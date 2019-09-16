Против работника "Громадського ТВ" Богдана Кутепова, который призывал к избиению журналистов неправильных с его точки зрения медиа (в том числе и "Страны"), открыли уголовное производство после обращения в полицию нашей редакции.

Производство, которое открыто по статье №171 часть 1 ("препятствование законной деятельности журналиста") Уголовного кодекса Украины зарегистрировано в ЕРДР сегодня, 16 сентября. Максимальная санкция статьи – ограничение свободы на три года. Расследование ведет Шевченковский райотдел полиции Киева.

Напомним, что 10 сентября Кутепов опубликовал в Facebook пост, в котором призвал избивать журналистов. В том числе и журналистов "Страны".

После разразившегося скандала он сначала заявил, что не то имел в виду, но потом повторил в комментарии к своему посту призыв "вас желательно п**дить" (слова обращались к заместителю главного редактора "Страны" Светлане Крюковой).

После этого "Страна" подала заявление об угрозах в Нацполицию.

"Наше издание в последние годы подвергалось постоянному давлению со стороны власти. Против нас фабриковали уголовные дела. На наших журналистов совершались нападения. Поэтому мы максимально серьезно относимся к любым угрозам, которые звучат в наш адрес. К сожалению, публичные призывы к насилию, в том числе и в соцсетях, в нашей стране стали нормой. И именно они часто провоцируют преступления. Но этому надо рано или поздно положить конец. Поэтому мы, после неоднократно прозвучавших призывов к насилию в адрес журналистов со стороны Богдана Кутепова, приняли решение написать заявление в полицию. Надеемся на объективное расследование и на справедливое наказание за угрозы и призывы к насилию. Будем внимательно следить за этим делом", - заявил главный редактор интернет-газеты "Страна" Игорь Гужва.

Напомним, что Громадське ТВ уже осудило заявление Богдана Кутепова. "ОО "Громадське ТВ" осуждает любые проявления и призывы к насилию, как и любые высказывания, унижающие людей. Организация осуждает публичные высказывания журналиста Богдана Кутепова в социальных сетях в адрес журналистов, работавших на пресс-конференции Олега Сенцова и Александра Кольченко и считает их недопустимыми", - сказано в заявлении.

Также "Громадське ТВ" сообщает, что в связи с ситуацией с Богданом Кутеповым будут созваны Редакционный совет и общее собрание.

Ранее полиция вручила подозрение "киллеру Бабченко" Алексею Цымбалюку, который напал на журналиста "Страны" Влада Бовтрука.