Сегодня состоялось подготовительное заседание Совета по свободе слова при Офисе президента. В него вошли 15 человек, среди них 6 журналистов.

В состав Совета вошли от журналистов:

Наталья Гуменюк;

Вадим Миський;

Наташа Влащенко;

Павел Елизаров;

Михаил Ткач (не присутствовал, может взять самоотвод)

Данила Яневский (не присутствовал, может взять самоотвод).

От общественных организаций:

Татьяна Лебедева;

Тарас Шевченко;

Татьяна Попова;

Александр Бурмагин;

Светлана Остапа;

Диана Дуцик.

Офис президента делегировал в Совет Максима Кречетова, НСЖУ — Сергея Томиленко, медиапрофсоюз — Сергея Штурхецкого.

"Страна" публикует список из 33 претендентов в Совет со стороны СМИ и 11 - от ОО, из которых, как отмечалось выше, были избраны по 6 человек путем голосования.

Фото: Страна.ua

Главред РБК-Украина Сергей Щербина рассказал "Стране", что на подготовительном заседании Совета по свободе слова при Офисе президента обсуждались разные вещи – например, нападения на журналистов и как с ними бороться.

"Основная часть дискуссии была посвящена процедурным моментам: как избирать членов Совета, кто и когда будет писать Положение про этот Совет. На заседании присутствовало около 50 человек – медийщики, ТВ-менеджеры, журналисты, представители общественных организаций. И среди них рейтинговым голосованием выбирали тех, кто войдет в Совет. Каждый присутствующий отмечал в списке, который раздали организаторы, по одной кандидатуре от медийщиков и по одной от общественных организаций. Кто больше набрал, тот и вошел в Совет. Всего 15 человек. Избрали этот состав на полгода, потом должна быть ротация. По какому принципу отбирали людей, которые были на сегодняшнем заседании, мне неизвестно. Мне пришло приглашение из Офиса президента, и я пришел. В сам Совет я входить был не намерен с самого начала. Но проголосовал за одного человека из списка", - отметил Щербина.

На заседании Совета по свободе слова не обошлось без конфликта. Так, сотрудник информдепартамента ОП Максим Кречетов, который стал представителем в Совете Офиса президента, заявил необходимости введения национальной пресс-карты, которая бы стала подтверждением - журналист человек или не журналист. И обладает ли он правами журналиста или не обладает. Однако ряд участников совещания высказались категорически против этой идеи.

"Я взял слово и сказал, что я категорически против введения национальных пресс-карт. Я считаю, что пресс-карты неприемлемы в наших условиях. Потому что это неизбежно приведет к созданию "святой инквизиции". Это будет либо государственный, либо "комсомольский" орган, либо их микс, которые будут судить и миловать, определять, кто у нас журналист, а кто – нет", - говорит Щербина. "И все это по загадочным критериям загадочными людьми. Кто их будет наделять правом об этом судить и фактически давать разрешение на профессию? Но были люди, которые эту идею поддержали. Кто – я, честно, не запомнил", - рассказал нам главред РБК-Украина.

Первый заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова пишет, что "Страна" не подала заявку в данный Совет, а сама его идея нежизнеспособна. "Потому что в нашей профессии так заведено, что сегодня ты садишься за стол переговоров, а завтра тебя просят "сыграть Бабченко" - прикинуться трупаком, а на спину выливают пакет томатного сока. У нас, журналистов, не может быть никаких советов с властью, никаких дел за общим столом.

Единственный возможный формат - интервью. Мы задаем вопросы, власть - отвечает. Другого диалога быть не может", - пояснила она в Facebook.

Она считает, что "когда власть не способна ответить, она создает ширмы, где журналистам начинают задавать вопросы: а журналист ли вы? А правильное ли это СМИ? А давайте вы между собой подеретесь и выясните, кто из вас лучший".

"Ловушка, а не совет. Рейтинг, острота, резонансы, решение конкретных проблем, о которых писало (показывало) СМИ - вот мерило наших успехов. А если власти так хотите помочь журналистам, то расследуйте убийство Шеремета и Бузины. Не травите "не те каналы". Научитесь отвечать на вопросы и общаться с журналистами. Не с актерами, не с Теслой, а с журналистами. У которых к вам с каждым днем все больше вопросов", - считает Крюкова.

Наталья Влащенко рассказала, чем будет заниматься Совет по свободе слова при ОП:

"Насколько я поняла, на заседание Совета по свободе слова при ОП были приглашены ведущие редактора различных СМИ и представители общественных организаций. Около половины из присутствующих я знала. Но были люди, которых я впервые видела.

Есть три больших направления, которыми будет заниматься Совет по свободе слова:

1. Безопасность журналистов, просветительская профилактическая работа, блок социальной защиты.

2. Саморегуляция: этические нормы, мониторинг "джинсы", статус журналиста, внедрение редакционных договоров(это то, чем я, надеюсь, буду заниматься). Редакционные договора – это, я так понимаю, журналистский коллектив заключает договор с владельцем СМИ о невмешательстве в редакционную политику издания.

3. Активный и пассивный доступ журналистов к информации, регуляция соцсетей, цензура, ответы на журналистские запросы, а также блок правового регулирования медиа.

Насколько этот Совет будет полезен или бесполезен, посмотрим. Все будет зависеть от тех людей, которые так работают. Брак – это же всегда двое. Совет при президенте будет работать эффективно, если у власти действительно будет желание перестроить информационное пространство. Я совершенно осознанно сюда иду, и если не получится, мне будет очень жаль.

Часть людей, которые вошли в Совет, я считаю авторитетными людьми и доверяю им. Другую часть я поименно называть не буду. Я понимаю, почему эти люди там появились. Они последние годы сеяли раздор между журналистами. Но будем работать в предлагаемых обстоятельствах.

Обсуждалась идея о внедрении национальных пресс-карт. Просто спросили, как вы относитесь к этому – всерьез не обсуждалось, это даже не вносилось в протокол. Я не могу сказать, что я категорически против, я просто не очень понимаю, для чего они нужны. И кто их будет выдавать, на каком основании. Кто будет решать, журналист ты или нет. Мне кажется, это немного странно. Пресс-карты человеку выдает редакция, где он работает – считаю, этого достаточно. Кто хочет иметь более официальный статус, может вступить в Национальный союз журналистов Украины".

Скриншот: facebook.com/kryukova

Ранее "Страна" сообщала, почему Офис президента игнорирует требование закона об ответах на запросы журналистов.

Также читайте о том, что Офис президента отказался включать "Украинские Новости" в состав Совета по свободе слова.