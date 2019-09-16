В Печерском районном суде Киева по ходатайству ГПУ арестовали центральный офис "Проминвестбанка" (ПИБ) в Киеве и еще 15 принадлежащих банку объектов недвижимости.

Об этом говорится в определении суда от 10 сентября, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений 13 сентября, передает Интерфакс-Украина.

Досудебное расследование по этому делу проводили сотрудники Государственного бюро расследований. Как говорится в ходатайстве прокурора, "должностные лица ПАО "Проминвестбанк", действуя совместно с неустановленными лицами, используя свое служебное положение, совершили и продолжают совершать действия, направленные на завладение имуществом, ликвидными активами, денежными средствами в особо крупных размерах, которые принадлежат ПАО "Проминвестбанк".

Такие действия руководства банка направлены на снижение ликвидности банка и, как следствие, обесценивание акций".

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд в августе удовлетворил ходатайство государственного исполнителя и группы компаний, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским и его партнерами, и закрыл производство по делу по жалобе ВЭБа на действия государственного исполнителя в рамках сводного исполнительного производства по заключению договора о продаже 99,77% акций ПИБа на фондовой бирже ПФТС.

ГИС арестовала акции "Проминвестбанка", после чего на 28 августа 2019 года был назначен аукцион по их продаже. Стартовая цена пакета - 532,099 млн грн. Однако ПФТС в установленный срок не получила заявок на его покупку. Стартовая цена пакета акций ПИБа на аукционе 20 сентября будет снижена на 25,1% - до 399,1 млн грн.

Российский ВЭБ владеет 99,7726% акций "Проминвестбанка" и считает незаконным аукцион по продаже его акций, предлагая потенциальным покупателям обращаться по вопросу возможной покупки акций напрямую. ВЭБ стал владельцем "Проминвестбанка" в 2008 году. Свои инвестиции в его развитие он оценивает в $2,7 млрд.

Согласно данным НБУ, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (43,985 млрд грн) Проминвестбанк занимал 10-е место среди 76 действовавших банков.

Как сообщала "Страна", представители российского "Внешэкономбанка" (ВЭБ) вновь направили в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине с требованием компенсации потерь, которые понес дочерний "Проминвестбанк".

В 2018 году мы писали о том, что "Проминвестбанк" хотели закрыть еще тогда.