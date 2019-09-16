К окончанию торгов на межбанке 16 сентября, в понедельник, курс гривны на межбанке укрепился, а официальный курс понизился. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Курс национальной валюты на межбанковском валютном рынке окреп до 24,785 грн/$1 по сравнению с 24,8 грн/$1 в предыдущий рабочий день - пятницу, 13 сентября. Котировки гривны к окончанию торгов составили 24,77-24,80 грн/$1.

По данным же НБУ, справочный курс гривны к доллару на межбанковском валютном рынке 16 сентября снизился до 24,7687 грн/$1 с 24,6895 грн/$1.

На 17 сентября Нацбанк установил официальный курс гривны в размере 24,771443 грн/$1. Это на 6 копеек больше, чем 16 сентября, когда официальный курс составлял 24,710681 грн/$1.

Ранее "Страна" делала обзор, что происходит с курсом в начале новой недели.

Также мы сообщали, какой курс заложен правительством в Госбюджете на 2020 год.