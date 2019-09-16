В Тернопольской области покончила с собой 14-летняя школьница, прочитавшая известный среди молодежи художественный роман про самоубийство. Об этом сообщают "Факты".

Ученица 9 класса из села Надречное Тернопольской области повесилась в сарае возле дома. Она жила вместе с 85-летней бабушкой. Одноклассницы девочки уверены, что она состояла в какой-то "группе смерти".

Однако незадолго до самоубийства в своем дневнике она написала: "Меня никто не слышит". Родители девочки в разводе. Папа вернулся из АТО и уехал на заработки в Польшу, куда вскоре поехала и ее мама.

"Мы просмотрели всю историю посещений в интернете школьницы. Девочка не состояла в группах наподобие "Синего кита" или еще какой-либо в этом роде. Тем не менее нам известно, что в начале лета девятиклассница прочитала культовый роман Стейс Крамер "50 дней до моего самоубийства", - рассказали в полиции.

В мире известно несколько случаев, когда подростки сводили счеты с жизнью после его прочтения. По словам местных жителей, девочка была очень активной в школе, занималась музыкой, танцевала, выступала на всех школьных мероприятиях.

Роман "50 дней до моего самоубийства" считается культовым среди подростков. Сюжет романа вертится вокруг шестнадцатилетней девушки, которая хочет покончить жизнь самоубийством из-за развода родителей и неудач по жизни. По сообщениям СМИ, некоторые подростки после прочтения романа на самом деле совершили самоубийство. Но статистики нет.

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