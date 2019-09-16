У генерального директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса - литовское гражданство. Об этом в своем телеграм-канале заявил народный депутат Александр Дубинский, ссылаясь на официальное подтверждение от Министерства внутренних дел Литвы.

"Это означает, что он НЕ имеет права работать в правительственных и оборонных структурах. Более того, не может иметь доступа к государственной тайне. И должен быть уволен в соблюдение законов Украины", - написал в соцсети Дубинский.

Фото: web.telegram.org

Ранее "Страна" писала о том, что "Абромавичус поругался с нардепом Дубинским.

Также мы сообщали, что Абромавичус рассказал, что его назначили директором "Укроборонпрома" без конкурса из-за угрозы нацбезопасности.