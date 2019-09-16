Певица Анастасия Приходько объявила, что завершает отношения с партией Юлии Тимошенко "Батькивщина", от которой баллотировалась на внеочередных выборах в Верховную Раду, и возвращается на сцену. Об этом она написала в своем Instagram.

Приходько не объяснила, что ее заставило принять такое решение.

"Это был тяжелый год, но наши отношения с партией "Батьківщина" подошли к концу! Да! Я возвращаюсь на сцену... Так что открыты к предложениям, к прессе, к новым проектам", - написала артистка.

Скриншот: Instagram/ prykhodko_official

При этом она разместила совместное фото с Тимошенко, поблагодарила ее и еще двух однопартийцев: нардепа Рады 8-го созыва Алексея Рябчина и бывшего замминистра молодежи и спорта Украины Сергея Митрофанского.

Анастасия Приходько и Юлия Тимошенко. Фото: Instagram/ prykhodko_official

Напомним, чуть менее года назад Приходько объявила об уходе с большой сцены, так как "устала быть неформатом".

А 8 сентября певица обвенчалась с мужем Александром, с которым живет уже шесть лет.