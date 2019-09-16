В среду, 18 сентября, Окружной административный суд Киева будет рассматривать восстановление в должности его экс-главы Станислава Шевчука, который через суд намерен вернуться в свое кресло, ссылаясь на многочисленные нарушения при своем увольнении.

Однако, решение в пользу Шевчука может быть заблокировано буквально за день до этого. Так, во вторник, 17 сентября, Конституционным судом будет рассмотрено дело по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений статьи 1512 Конституции Украины. Соответствующее обращение размещено на сайте Конституционного суда.

Смысл ходатайства в том, что депутаты от бывшей правящей коалиции пытаются сделать невозможным восстановление Станислава Шевчука в должности, обратившись к Конституционному суду с просьбой, чтоб КС сам, фактически, определил, что из его решений можно обжаловать, а что нет.

Депутаты просят растолковать статью 151-2 Конституции Украины и ответить на вопрос - все ли решения КСУ не могут быть обжалованы в иных судебных инстанциях, либо только вердикты, вынесенные по конституционным представлениям, конституционным обращениям и конституционным жалобам.

Либо вообще все решения КСУ, включая избрания главы КС, предоставления согласия на задержание или содержание под стражей либо арестом судьи Конституционного суда, принятия решения об увольнении судьи Конституционного суда Украины с должности.

Инициаторами этого обращения в Конституционный суд выступили депутаты от "Народного фронта", от БПП и ряда других фракций.

Бывший советник главы КСУ Денис Невядомский считает, что Конституционный суд открыл производство и назначил к слушанию дело о предоставлении себе самим диктаторских полномочий.

"Сегодня роздан проект решения, согласно которого все (!) акты КСУ не подлежат обжалованию, в независимости, решение это или заключение в рамках конституционного производства или акт индивидуального действия. Цель этого фарса сорвать вынесение решения о восстановлении незаконно уволенного председателя КСУ Станислава Шевчука, дело по иску которого будет рассмотрено в ближайшее время", - пояснил он ситуацию "Стране".

Он добавляет, что в статье 151-2 Конституции Украины четко и однозначно указано, что обжалованию не подлежат только решения и заключения, то есть акты, которые принимаются КС в результате рассмотрения конституционного обращения. "Согласно части первой статьи 83 Закона "О КСУ" суд принимает решения, дает заключения, постановляет определения, выдает обеспечительные приказы. То есть в части первой четко определен перечень актов, которые постановляет КСУ по результатам рассмотрения Конституционного производства. В части второй статьи 83 Закона указывается, что по вопросам, не связанным с конституционным производством, Суд выносит постановления. Судья Шевчук был уволен именно постановлением, как актом индивидуального действия, поэтому согласно положениям статей 55 и 124 Конституции Украины, данный индивидуальный акт подлежит обжалованию, что и подтвердили все три инстанции административной юрисдикции", - объясняет Невядомский.

По его мнению, юрисдикция судов распространяется на любой юридический спор и любое уголовное производство. Кроме того, каждому гарантируется право на обжалование в суде решений, действий, бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц. "В случае вынесения КСУ решения о том, что все их акты не подлежат обжалованию, это будет прямое нарушение всех указанных статей Конституции (55,124,151-2) и появятся все основания для открытия уголовного производства по статье 109 УК Украины", - считает Денис Невядомский.

"Страна" уже подробно писала об этой истории. Станислав Шевчук еще до первого тура выборов заявил о давлении со стороны Порошенко и сказал, что не приведет к присяге президента Украины, избранного путем фальсификаций. За это против него был организован переворот силами судей, которые ориентировались на "Народный фронт" и Порошенко, а также теми, кто был назначен еще во времена Януковича и сидел на прочном крючке "власти".

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