В Офисе президента сегодня прошло первое заседание Совета по свободе слова при главе государства.

Эта идея возникла у Банковой еще летом, накануне парламентских выборов. 17 июля создание этого Совета анонсировал замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

Целью заявили защиту свободы слова от цензуры. Такие же совещания предписали создать при каждом губернаторе. В них, помимо журналистов, должны входить и силовики, которые обязаны реагировать на проблемы.

К идее Совета было два основных вопроса - насколько этот орган будет действенным и широко ли в нем будут представлены украинские медиа. Или же туда войдут лишь избранные СМИ. А также "адвокаты беспредела" - медиаэксперты, которые при Порошенко аплодировали посадкам журналистов и атакам власти на медиа.

К слову, четыре года назад подобный совет собирался и при бывшем президенте. Но он так ни разу и не обсуждал атаки на журналистов и никак не остановил репрессии против свободы слова.

"Страна" разбиралась, что в итоге вышло у Зеленского.

Накануне. Первый скандал

Еще за несколько дней до первого собрания Совета, с ним вышел скандал. Главный редактор информационного агентства "Украинские новости" Денис Иванеско заявил, что его СМИ не включили в совещательный орган при Зеленском.

Об отказе "Украинским новостям" сообщил сотрудник информдепартамента ОПУ Максим Кречетов.

Он отметил, что принять заявки всех желающих не было физической возможности. Поэтому было решено отобрать отдельных представителей медиа по направлениям - телеканалы, интернет-порталы, информагентства.

При этом ранее инициатор идеи - Кирилл Тимошенко - публично обещал, что в Раду войдут по представителю от каждой редакции центральных СМИ. Каковым несомненно и является "УН" (это одно из старейших информагентств).

В соцсетях между Кречетовым и Иванеско разгорелся спор. Представитель Офиса заявил, что "центральность" СМИ определяется не только узнаемостью бренда, но и его рейтингами.

То есть уже накануне начали изобретаться способы пригласить на первое, учредительное заседание не всех.

Кого избрали в совет

Совет по свободе слова будет состоять из 15 человек. Их избирали приглашенные в ОП журналисты (те, кого не сбил на подлете Офис президента) и общественные активисты тайным голосованием.

Избраны в итоге шесть представителей медиа, еще шесть - от общественных объединений, по одному от Национального союза журналистов, Национального медиа-профсоюза и Офиса президента.

От общественных организаций в совет попали:

Диана Дуцик (экс-директор "Детектор-медиа"), Александр Бурмагин ("Платформа прав человека"), Светлана Остапа ("Детектор медиа"), Татьяна Лебедева (Независимая ассоциация телерадиовещателей), Татьяна Попова (экс-замминистра в Минстеце), Тарас Шевченко (директор "Центра демократии и верховенства права").

От НСЖУ в Раду избран глава Союза Сергей Томиленко (его будет представлять секретарь профсоюза Виталий Голубев). Офис президента будет представлять Максим Кречетов.

От журналистов избрано шесть человек из 33-х, подавших свои кандидатуры. Это:

Наталья Гуменюк ("Громадське"), Павел Елизаров (студия Савика Шустера), Наталья Влащенко (ZiK), Михаил Ткач ("Схемы"), Вадим Миский ("Детектор медиа"), Данило Яневский (экс-ведущий "5 канала", ныне YouTube-блогер).

Изначально список журналистов и активистов был таким:

Как видим, в Раде действительно по одному представителю каждой организации или СМИ. А вот от "Детектора-медиа" их как минимум двое - Светлана Остапа и Вадим Миский. Также в этом ГО до 2017 года работала Диана Дуцик.

Как уже рассказывала "Страна", эта организация называет себя "сторожевым псом" украинских СМИ. Она оправдывала предыдущую власть в ее нападках на неугодных журналистов и медиа.

Одновременно не представлены в Совете другие скандальные медиа-активисты - "Институт массовой информации", известный составлением сомнительных рейтингов украинских СМИ. А также замалчиванием проблем с нападениями на журналистов.

В ИМИ долгое время состояла нынешний нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар, а глава "Института" Оксана Романюк регулярно заседала в Комитете по свободе слова в Раде минувшего созыва.

Первые слушания собираются провести 6 ноября.

Началось с конфликта. Что обсуждали

Как рассказали "Стране" присутствовашие на первом заседании совета журналисты, обсуждение началось с конфликта. Представитель Офиса президента Максим Кречетов предложил ввести пресс-карты. Главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина возразил, что это ущемление прав журналистов.

О том, как это происходило, Щербина рассказал "Стране".

"Обсуждались нужные вещи – например, нападения на журналистов и как с ними бороться. Совет достаточно упорно должен заниматься этим вопросом. Основная часть дискуссии была посвящена процедурным моментам: как избирать членов Совета, кто и когда будет писать Положение про этот Совет", - описал заседание журналист.

По его словам, присутствовало около 50 человек – медийщики, ТВ-менеджеры, журналисты, представители общественных организаций. И среди них рейтинговым голосованием выбирали тех, кто войдет в Совет. Каждый присутствующий отмечал в списке, который раздали организаторы, по одной кандидатуре от медийщиков и по одной от общественных организаций. Кто больше набрал, тот и вошел в Совет.

Избрали этот состав на полгода, потом должна быть ротация.

"По какому принципу отбирали людей, которые были на сегодняшнем заседании, мне неизвестно. Мне пришло приглашение из Офиса президента, и я пришел. В сам Совет я входить был не намерен с самого начала. Но проголосовал за одного человека из списка", - говорит Щербина.

По его словам, на заседании предложили идею – ввести национальные пресс-карты, которые будут обязательны для получения, например, аккредитации в Верховную Раду или для посещения мероприятий с участием президента Украины.

"Я взял слово и сказал, что я категорически против введения национальных пресс-карт. Я считаю, что пресс-карты неприемлемы в наших условиях. Потому что это неизбежно приведет к созданию "святой инквизиции". Будет либо государственный, либо "комсомольский" орган, либо их микс, которые будут судить и миловать, определять, кто у нас журналист, а кто – нет. И все это по загадочным критериям загадочными людьми. Кто их будет наделять правом об этом судить и фактически давать разрешение на профессию? Но были люди, которые эту идею поддержали. Кто – я, честно, не запомнил", - говорит Щербина.

Чем будет заниматься совет

Телеведущая Наталья Влащенко рассказала "Стране", чем будет заниматься Совет по свободе слова при ОП:

"Насколько я поняла, на заседание Совета по свободе слова при ОП были приглашены ведущие редактора различных СМИ и представители общественных организаций. Около половины из присутствующих я знала. Но были люди, которых я впервые видела.

Есть три больших направления, которыми будет заниматься Совет по свободе слова:

1. Безопасность журналистов, просветительская профилактическая работа, блок социальной защиты.

2. Саморегуляция: этические нормы, мониторинг "джинсы", статус журналиста, внедрение редакционных договоров (это то, чем я, надеюсь, буду заниматься). Редакционные договора – это, я так понимаю, журналистский коллектив заключает договор с владельцем СМИ о невмешательстве в редакционную политику издания.

3. Активный и пассивный доступ журналистов к информации, регуляция соцсетей, цензура, ответы на журналистские запросы, а также блок правового регулирования медиа.

Насколько этот Совет будет полезен или бесполезен, посмотрим. Все будет зависеть от тех людей, которые так работают. Брак – это же всегда двое. Совет при президенте будет работать эффективно, если у власти действительно будет желание перестроить информационное пространство. Я совершенно осознанно сюда иду, и если не получится, мне будет очень жаль.

Часть людей, которые вошли в Совет, я считаю авторитетными людьми и доверяю им. Другую часть я поименно называть не буду. Я понимаю, почему эти люди там появились. Они последние годы сеяли раздор между журналистами. Но будем работать в предлагаемых обстоятельствах.

Обсуждалась идея о внедрении национальных пресс-карт. Просто спросили, как вы относитесь к этому – всерьез не обсуждалось, это даже не вносилось в протокол. Я не могу сказать, что я категорически против, я просто не очень понимаю, для чего они нужны. И кто их будет выдавать, на каком основании. Кто будет решать, журналист ты или нет. Мне кажется, это немного странно. Пресс-карты человеку выдает редакция, где он работает – считаю, этого достаточно. Кто хочет иметь более официальный статус, может вступить в Национальный союз журналистов Украины".

Другое мнение о создании совета

Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова считает, что совет по свободе слова может постигнуть та же судьба, что и предыдущий.

"Закончилось первое учредительное заседание Совета журналистов при Офисе президента.

Вопросы для обсуждения:

Как должны работать журналисты, как их защищать, как выдавать им лицензии и так далее.

"Страна" даже заявку не подала. А сама идея накроется медным тазом. Объясняю - почему.

Потому что в нашей профессии так заведено, что сегодня ты садишься за стол переговоров, а завтра тебя просят "сыграть Бабченко" - прикинуться трупаком, а на спину выливают пакет томатного сока.

У нас, журналитов, не может быть никаких советов с властью, никаких дел за общим столом. Единственный возможный формат - интервью. Мы задаем вопросы, власть - отвечает.

Как правило, когда власть не способна ответить, она создает ширмы, где уже не ей, а журналистам начинают задавать вопросы: а журналист ли вы? А правильное ли это СМИ? А давайте вы между собой подеретесь и выясните, кто из вас лучший?

Ловушка, а не совет.

Рейтинг, острота, резонансы, решение конкретных проблем, о которых писало (показывало) СМИ - вот мерило наших успехов.

А если вы, власть, так хотите помочь журналистам, то расследуйте убийство Шеремета и Бузины. Не травите "не те каналы". Научитесь отвечать на вопросы и общаться с журналистами.

Не с актерами, не с Теслой, а с журналистами. У которых к вам с каждым днем все больше вопросов".