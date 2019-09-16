Национальный союз журналистов ждет реакции президента Украины Владимира Зеленского на решение суда, из-за которого телеканал "112 Украина" могут лишить лицензии на вещание. Об этом в эфире "112 Украина" заявил глава Нацсоюза журналистов Украины Сергей Томиленко.

По словам Томиленко, суд своим решением об отклонении апелляции телеканала "дал зеленый свет Нацсовету на блокировку вещания телеканала".

"Сегодня должно начаться в 4 часа заседание Специального совета по вопросам защиты свободы медиа, который создал Владимир Зеленский, и, соответственно, мы надеемся, что это тоже будет определенная публичная площадка, на которой снова будут обсуждаться различные проблемные вопросы, связанные со свободой слова, и ключевое - чтобы мы и наши международные партнеры, в частности из ОБСЕ и из разных стран, чтобы мы не констатировали, что в Украине все же сворачивается пространство свободы для украинских СМИ", - сказал Сергей Томиленко.

По мнению Томиленко, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не должен принимать решение о лишении лицензии на вещание телеканалов до полной его перезагрузки.

"Нынешний Нацсовет - он все-таки должен воздержаться, не принимать крайние решения и действительно не вводить фактически запрет на вещание украинским телеканалам. Должны прийти новые люди, к которым у нас не будет вопросов относительно репутации, о политической мотивированности. И, соответственно, все же мы очень обеспокоены, что Нацсовет, дорабатывая, он, фактически, пытается действительно реализовать какие-то определенные политические сценарии, которые писались еще год назад или полгода назад", - сказал Сергей Томиленко.

Ранее "Страна" писала о том, что в ЕС заявили, что ждут от властей Украины расследования обстрела телеканала "112 Украина".

Также мы сообщали, что за нападение на журналистов "112 Украина" объявлено подозрение.