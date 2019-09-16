Сегодня ночью в ЖК "Заречный", который находится в районе метро Славутич в Киеве (Дарницкий район), кислотой были облиты около 30 автомобилей. Об этом сообщает в своем видео на Facebook Киев Оперативный.

"В районе метро Славутич (ЖК Заречный, Славутич, Ривьера) кислотой были облиты большое количество припаркованных автомобилей. Подсчет поврежденных еще продолжается, но уже начислено около 30 автомобилей. Вылитая кислота разъела все до металла", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что все авто были припаркованы согласно ПДД, ни проходу, ни проезду не мешали. Полиция пока инцидент не прокомментировала.

Видео: facebook.com

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