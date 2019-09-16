Уже на этой неделе Украинский гидрометцентр предвещает резкое похолодание, которое знаменует конец метеорологического лета и наступление осени в столице. Об этом сообщает сайт Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

По наблюдениям синоптиков, похолодание придет в середине текущей недели.

А пока появился один из первых предвестников осени: понижение среднесуточной температуры воды в Днепре. 15 сентября температура упала ниже отметки +20 градусов.

В обсерватории напомнили, что выше +20 градусов Цельсия вода в Днепре прогрелась 29 мая. Таким образом, период с комфортной температурой воды продолжался довольно долго - 103 дня.

Ранее "Страна" публиковала прогноз синоптиков на первые два рабочих дня новой недели - понедельник и вторник.

Мы также давали прогноз на весь сентябрь, согласно которому температура в этом году будет на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.