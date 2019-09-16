Известный львовский активист Святослав Литинский, который в судебном порядке потребовал предоставить украинский перевод русскоязычного выступления Владимира Зеленского, проиграл суд против Офиса президента Украину (ОПУ). Об этом сообщает издание Zaxid.net.

Уточняется, что в конце мая президент выступал на форуме интернет-деятелей ІForum на русском языке. По словам Литинского, президент, как должностное лицо, при исполнении своих обязанностей должен общаться на государственном языке. Поэтому львовянин обратился в Офис президента с просьбой предоставить украинский перевод выступления.

"Они сначала вообще не предоставили ответа. Я подал в суд и потом они (представители ОПУ - Ред.) направили ответ, что перевод предоставлять не будут. То есть, как минимум, они нарушили закон "Об обращении граждан", потому что не предоставили вовремя ответ", - рассказал Литинский.

По его словам, Офис президента готовил ответ на его обращение более 30 дней. В своем исковом заявлении Литинский просил суд признать противоправной бездеятельность ОПУ относительно ненадлежащего рассмотрения обращения гражданина, а также обязать предоставить письменный перевод выступления президента.

Дело рассматривал Львовский окружной административный суд. В ОПУ пояснили суду, что ответ на обращение "был направлен с задержкой из-за реорганизации Администрации президента".

"(Офис президента) сообщил, что национальным законодательством не предусмотрено обязательное осуществление перевода выступления или речей главы государства на мероприятиях, которые прямо не связаны с реализацией им полномочий президента Украины", - говорится в решении суда.

12 сентября судья Львовского окружного административного суда Ростислав Москаль полностью отказал в удовлетворении исковых требований Литинского. Также в решении суда указано, что на официальном сайте президента было обнародовано две публикации относительно выступления Зеленского на ІForum.

Литинский намерен не сдаваться и обжаловать решение суда в высшей инстанции.

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