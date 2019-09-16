Киевский суд в понедельник перенес заседание по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского по ходатайству защиты, следующие слушания пройдут 6 ноября. Об этом сообщил РИА Новости адвокат журналиста Андрей Доманский.



"Суд перенес заседание. У нас сегодня было заседание, но поскольку Кирилла нет, мною было подано ходатайство, потому что он находится на лечении, ходатайство было удовлетворено, и заседание было перенесено на 6 ноября на 13 часов", - заявил адвокат.



По его словам, и суд, и сторона обвинения согласились с ходатайством, которое Доманский подал в прошлую пятницу. Адвокат не смог назвать сроки возвращения Вышинского в Украину, отметив, что это связано с его лечением и вопрос выписки из больницы решают врачи. "Он находится на стационарном лечении, мы взяли время с запасом, чтобы дать возможность Кириллу немножко окрепнуть и встать на ноги", - добавил адвокат.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке т.н. "ЛДНР" и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа он был освобожден из-под стражи, а 7 сентября его обменяли в рамках большого обмена заключенными между Украиной и Россией.

Напомним, что на прошлой неделе Вышинский заявил, что находится в больнице и не приедет на заседание суда по его делу в Киев 16 сентября. Он уточнил, что "госпитализирован для углубленного медицинского осмотра, которого… не было на протяжении последних полутора лет".

Также мы писали о том, что по мнению Вышинского, его посадили в тюрьму из-за личной проблемы Порошенко.