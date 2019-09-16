16 сентября руководство Генеральной прокуратуры Украины отменило постановление, согласно которому декларации военных прокуроров были изъяты из публичного доступа. Об этом сообщается на сайте ГПУ.

Соответствующее распоряжение подписал заместитель генерального прокурора, главный военный прокурор Виктор Чумак.

Постановление о мерах специальной безопасности, которое обеспечивало конфиденциальность данных должностных лиц военной прокуратуры, вступило в силу 31 марта 2017 года.

Отныне, после его отмены, информация об имуществе военных прокуроров станет открытой. Каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных выполнять функции государства или местного самоуправления.

Ранее "Страна" сообщала, что ГПУ засекретила информацию о проведении допроса Цемаха.

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