Народный депутат от "Слуги народа", который метит на пост главы КГГА, Александр Ткаченко просит премьера Алексея Гончарука провести аудит деятельности мэра Киева Виталия Кличко и властных структур столицы. Об этом Ткаченко сообщает в Facebook.

"Мне бы очень хотелось, чтобы разбойники, которые разворовывали деньги киевлян, сели за решетку. Как народный депутат и как киевлянин, я обращаюсь к премьер-министру Алексея Гончарука с депутатским запросом и с просьбой инициировать общий аудит деятельности мэра Киева Кличко, Киевской городской государственной администрации и подчиненных структур", - пишет он.

Ткаченко, который до Верховной Рады был гендиректором холдинга "1+1 media", напоминает, что такой аудит планировали еще во времена правительства Владимира Гройсмана, но так и не провели. "Необходимость масштабной проверки деятельности власти Киева назрела давно", - отмечает депутат.

По его словам, в отношении подчиненных Кличко возбуждено почти 200 уголовных дел, которые "так и не были доведены до финального конца". "Ни одного вора - за решеткой", - считает Ткаченко.

Он полагает, что Кабмин Гройсмана не просто так игнорировал "вопиющие коррупционные скандалы" в КГГА, этому была причина. "Кличко был полностью встроен в вертикаль Порошенко и Гройсмана. Он был "своим парнем", это была обычная круговая порука", - объясняет Ткаченко.

По мнению нардепа, Киев нуждается в "перезагрузке", поэтому он вместе с коллегами предлагает новый закон "О столице" и досрочные выборы городского головы и Киевсовета на его основе.

Фото: facebook.com

Напомним, что Кличко пришел в почти пустой Киевсовет, анонсировал его роспуск и сразу закрыл заседание.

Также "Страна" разбиралась, почему Кличко захотел досрочных выборов мэра Киева.