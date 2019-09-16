Украинский борец греко-римского стиля, а ныне еще и народный депутат от партии "Слуга народа" 28-летний Жан Беленюк (категория до 87 кг) победил в финале чемпионата мира по борьбе в Нур-Султане (Казахстан).

Уточняется, что это второе золото Чемпионата мира в карьере Беленюка.

Жан Беленюк. Фото: facebook.com

Первую золотую медаль чемпионата мира он добыл в 2015 году в Лас-Вегасе. Также у Жана три золота чемпионата Европы и золото Европейских игр.

Ранее "Страна" писала о том, что без пяти минут нардеп Беленюк прорекламировал телеграм-канал о криптовалютах.

Также мы сообщали, что украинский олимпиец Жан Беленюк с Димоном на борцовском ковре сделали пародию на певицу MARUV.