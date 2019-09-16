Домашнюю игру "Шахтера" против "Манчестер Сити" в первом матче группового этапа Лиги чемпионов в среду, 18 сентября, обслужат арбитры из Португалии. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Главным судьей назначен Артур Диаш, которому на бровках помогут Руй Тавареш и Паулу Соареш. Четвертым судьей будет Уго Мигель, а с системой VAR будет работать Тьяго Мартинш.

Стартовый свисток на ОСК "Металлист" прозвучит в 22:00. На игру продали уже более 35 000 билетов из ~37.500. Прибытие самолета с игроками "Манчестер Сити" в аэропорту Харькова ожидается 16 сентября в 20:45.

Артур Диаш. Фото: Getty Images

Как сообщала "Страна", болельщиков призвали делится в соцсетях фото билетов на "Шахтер" – "Манчестер Сити" с хэштегом #40000vs11.

"Каждый раз ранее наши болельщики доказывали, что готовы поддержать свой клуб в важнейших поединках Лиги чемпионов, заполнив ОСК "Металлист". Мы уверены в вас и сейчас!", - отметили в пресс-службе "Шахтера".

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