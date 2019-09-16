13 сентября американский актер кино и ТВ Брайан Тёрк умер на пятидесятом году жизни после года борьбы с раком. Об этом сообщает The Sun.

Больше года назад у Терка диагностировали онкологическое заболевание. Актер долгое время скрывал диагноз от родных и близких, но когда не смог справляться с болезнью сам, друзья создали специальный фонд "Поддержи семью Брайана Тёрка" ("Support of the Brian Turk Family").

Побороть тяжелую болезнь не удалось. У Тёрка остались жена и восьмилетний ребенок.

Брайан Терк. Фото: Getty Images

Актер родился 29 мая 1970 года в Колорадо. На экранах стал часто появляться с начала 1990-х. В его портфолио более сорока ролей: в фильмах "Американский пирог - 2", "Искусственный разум", "Затерянный мир: Парк Юрского периода". А также в сериалах "Баффи - истребительница вампиров", "Два с половиной человека" и других. В "Беверли-Хиллз, 90210" Тёрк появился в 1995 году, сыграв эпизодическую роль в двух сериях.

Напомним, в начале марта умер Люк Перри, исполнивший в "Беверли-Хиллз, 90210" одну из главных ролей Дилана Маккея.

7 августа популярный в 1990-х молодежный сериал вернулся на экраны со старым составом актеров.