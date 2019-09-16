Опубликован текст законопроекта о государственном бюджете Украины на 2020 год, который в пятницу, 20 сентября, должна презентовать в парламенте глава Минфина Оксана Маркарова. Документ появился на сайте Верховной Рады.

Как сообщается, в понедельник, 16 сентября, зарегистрированный накануне в парламенте проект госбюджета передан на рассмотрение в профильный комитет.

Фото: w1.c1.rada.gov.ua

Напомним, проект государственного бюджета Украины на 2020 год министерство финансов построило на действующем макроэкономическом прогнозе по валютному курсу 28,02 грн за доллар.

Ранее "Страна" писала о том, что в проекте госбюджета-2020 нет денег на аэропорт Днепра, который обещали Порошенко и Зеленский.

Также мы сообщали, что премьер обещает с 2021 года готовить госбюджет сразу на трехлетний период.