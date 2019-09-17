17 сентября НБУ установил курс доллара на уровне 24,77 гривен за доллар. В обменках доллар утром покупают за 24,71 грн, продают за 24,75 грн. Межбанк откроется с 10:00. В банках с утра доллар покупают от 24,50 до 24,73 грн и продают от 24,78 до 25,30 грн.

"Страна" следит за тем, что сегодня происходит с курсом доллара на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется в течение дня.

Курс доллара 17 сентября

Курс НБУ сегодня - 24,77 грн, то есть доллар подорожал на 6 копеек по сравнению со вчерашним днем.

Торги на межбанке, которые влияют на курсы в банках и обменках, откроются в 10:00. Вчера межбанк закрылся с котировками: 24,78 грн - покупка и 24,80 грн - продажа.

В обменках по состоянию на 08:00 средняя покупка 24,71 грн, средняя продажа - 24,75 грн.

Фото: minfin.com.ua

В банках курс доллара с утра был такой: покупка от 24,50 до 24,73 грн и продажа - от 24,78 до 25,30 грн.

Прогнозы

Минимальный курс доллара на этой неделе был 16 сентября - 24,71 грн.

При этом минимальный порог падения валюты в сентябре может быть на уровне 24,8-25,70 грн/дол. Впервые "зеленый" упал ниже 25 грн 6 сентября. В НБУ укрепление гривны объясняют высоким урожаем зерновых, ростом экспорта IТ-услуг и ростом доверия инвесторов к украинской экономике.