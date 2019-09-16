Озвучены взятки таможенников за ввоз в Украину новых смартфонов iPhone
На заседании налогового комитета в Киеве 16 сентября названы тарифы на нелегальный ввоз оптовых партий продукции Apple последнего поколения - новых телефонов iPhone.
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист канала "1+1" Евгений Плинский.
По словам журналиста, на заседании представителям СМИ рассказали о схемах и расценках на ввоз в Украину первых нелегальных iPhone 11.
"Тариф на нелегальный ввоз (только опт) одного телефона, начиная с 20 сентября: iPhone 11 - 35$
iPhone 11 Pro - 40$
iPhone 11 Pro Max - 40$", - сообщил автор поста.
Скриншот: Facebook/ EvgeniyPlinskiy
Плинский также написал, что заказы на оптовую доставку принимают уже три дня. При этом возник колоссальный ажиотаж: поставки с 20 сентября будут осуществляться три раза в неделю микроавтобусами через польскую границу. Срок доставки смартфонов - 2-3 дня.
"Где будут сбываться эти телефоны? А вот давайте мы сделаем мониторинг, на каких порталах они появятся первыми", - призвал Плинский подписчиков.
Ранее "Страна" рассказывала, что в Украине за новенький iPhone 11 просят на 8 тысяч дороже, чем у Apple.