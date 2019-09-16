На заседании налогового комитета в Киеве 16 сентября названы тарифы на нелегальный ввоз оптовых партий продукции Apple последнего поколения - новых телефонов iPhone.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист канала "1+1" Евгений Плинский.

По словам журналиста, на заседании представителям СМИ рассказали о схемах и расценках на ввоз в Украину первых нелегальных iPhone 11.

"Тариф на нелегальный ввоз (только опт) одного телефона, начиная с 20 сентября: iPhone 11 - 35$

iPhone 11 Pro - 40$

iPhone 11 Pro Max - 40$", - сообщил автор поста.

Скриншот: Facebook/ EvgeniyPlinskiy

Плинский также написал, что заказы на оптовую доставку принимают уже три дня. При этом возник колоссальный ажиотаж: поставки с 20 сентября будут осуществляться три раза в неделю микроавтобусами через польскую границу. Срок доставки смартфонов - 2-3 дня.

"Где будут сбываться эти телефоны? А вот давайте мы сделаем мониторинг, на каких порталах они появятся первыми", - призвал Плинский подписчиков.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Украине за новенький iPhone 11 просят на 8 тысяч дороже, чем у Apple.

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