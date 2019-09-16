Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт заявила о существовании "красных флажков" в интеграционных процессах между официальными Москвой и Минском. Об этом она сказала в комментарии изданию "Наша Нива".

По ее словам, речь идет о суверенитете и независимости обеих стран. "Это свято!" - подчеркнула она.

Эйсмонт отметила, что при интеграции Минск и Москва идут только "на те шаги, которые экономически целесообразны". Она подчеркнула, что о создании совместных органов речи не идет, поскольку "страны к этому не готовы". При этом она указала, что на уровне ведомств налажена работа совместных комиссий, а также существуют союзные органы, в частности, Парламентское собрание Союза Беларуси и России, союзный Совет министров, Высший Госсовет Союзного государства. Разговоры о создании конфедерации или федерации она назвала штампами журналистов.

Ранее российская газета "Коммерсантъ" опубликовала статью "Дружба налогов", в которой говорится, что программа экономической интеграции между странами будет настолько высокой, что с 2022 года можно будет говорить о появлении нового конфедеративного государства.

Там также говорится, что страны планируют создать единые Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, а также унифицировать учет собственности к 2021 году. Кроме того, речь идет о формировании единых соцгарантий, объединении банковского надзора (однако он будет работать с двумя центробанками), создании единого регулятора рынков нефти, газа и электроэнергии и госрегулировании отраслей.

Как сообщала "Страна", Александр Лукашенко предложил Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу действий по интеграции государств до 8 декабря 2019, к 20-летию Союзного договора.

Напомним, что по данным белорусской погранслужбе, КПП на границе с Украиной работают в обычном режиме, но закрыты для преступников.