В проекте государственного бюджета на 2020 год правительство не предусмотрело деньги на обещанный ранее Днепру аэропорт.

Отметим, что накануне новый губернатор Днепропетровской области Александр Бондаренко в своем первом выступлении на новой должности заявил, что в приоритете его работы будет строительство нового аэропорта.

"Кредит доверия будут возвращать людям качественной работой... В приоритете - новый аэропорт", - сказал новый глава ДнепрОГА.

Видео: Facebook/Информатор

Но во внесенном в парламент законопроекте о госбюджете на 2020 год не оказалось суммы, заложенной для строительства нового аэропорта. Также там не предусмотрены и деньги на реконструкцию старых воздушных ворот Днепра.

Напомним, в июле Команда Зеленского на своей странице в соцсети сообщилаа, что в аэропорту Днепра за два года построят новую взлетно-посадочную полосу, которая будет соответствовать современным стандартам, иметь длину 2900 м с возможностью продления до 3200 м.

"Мы сделаем и поможем вам. Средства будут, потому что мы понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт", - процитировали в сообщении президента Зеленского.

Фото: facebook.com

На информацию о том, что в проекте госбюджета-2020 не заложены деньги на строительство аэропорта отреагировал народный депутат из Днепра Максим Бужанский.

"Я понимаю, что связать Черное море с Аравийской пустыней, или с чем там планировалось, это очень важно. Почти так же важно, как 2 миллиарда гривен, заложенных в бюджет на общественное телевидение, которое никто не смотрит. Но аэропорт в Днепре, это немного важнее.

Ірина Верещук, обращаюсь официально, как к представителю Кабмина в ВР, с просьбой передать составителям бюджета большой привет! И рекомендации не экспериментировать с настроениями граждан, оказавших Президенту и партии Слуга Народа огромную поддержку на выборах", - написал н а своей странице в соцсети Бужанский.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что подозреваемых в хищениях при строительстве известного моста в Днепре объявили в розыск.

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