Шестой апелляционный суд Киева отказал телеканалу "112 Украина" в удовлетворении апелляции, что может привести к лишению СМИ лицензии. Об этом после заседания суда сообщил юрист "112 Украина" Василий Сметана.

Юрист объяснил, как связаны решение суда и лишение канала лицензии на вещание. По его мнению, вопрос о лишении лицензии будет в самое ближайшее время рассмотрен Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания, который вряд ли окажется на стороне канала.

"С сегодняшнего дня это решение (Апелляционного суда. - Ред.) вступает в силу... На ближайших заседаниях Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания будет вопрос рассмотрен. Это может быть в этот четверг либо в ближайший четверг, на следующей неделе, например. То есть решение суда открыло возможность Нацсовету отказать в продлении лицензии телеканалу, и в случае вынесения решения об отказе продления лицензия прекращает свое действие в этот день", - обрисовал перспективы Сметана.

Видео: YouTube/ 112 Украина

Юрист также прокомментировал информацию о давлении на судей и получении ими указаний по делу телеканала "112 Украина".

"Было несколько публикаций относительно того, что судьи вызывались в Офис президента и так далее... У СМИ есть свои источники, и я думаю, что это все подтверждается еще сегодняшним решением", - добавил он.

О том, что судьи получали инструкции сверху, написал на своем Facebook главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

"Сегодня в 10 утра апелляционный суд Киева начал рассмотрение дела о цифровых лицензиях канала 112. Судьи специально освободили для этого слушания целый день. Говорят, они получили от властей вводную - по-любому уже сегодня отменить запрет Нацсовету на действия с лицензиями канала", - написал журналист.

Скриншот: Facebook/ veprwork

Главред "Страны" также отметил, что 112, NewsOne и ZIK - единственные украинские каналы, поддерживающие движение Зеленского в направлении мира и не клеймящие новую власть за мирные усилия ярлыками "зрада" и "капитуляция".

"И вот как раз эти три канала сейчас и готовят к закрытию ударными темпами. Зачем? Не думают о последствиях или же просто у Зеленского на самом деле не хотят предпринимать реальные шаги для мирного урегулирования на Донбассе? И все эти надежды на мир, которые овладели многими после обмена заключенными, просто очень скоро растают как роса на солнце?" - спрашивает Игорь Гужва.

Ранее "Страна" анализировала, как и с какой целью власть преследует 112 канал.

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