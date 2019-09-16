Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с позицией Киева относительно урегулирования ситуации на Донбассе и считают, что нужно тщательно готовить встречу в Нормандском формате. Об этом сообщает ТАСС.

"Безусловно, ознакомились (с позицией киевских властей относительно урегулирования ситуации на Донбассе - Ред.). Подобные заявления лишний раз подчеркивают необходимость очень тщательной подготовки саммита с тем, чтобы он был результативным", - сказал он.

При этом Песков заявил, что пока нет конкретных сроков проведения встречи в "нормандском формате". На данном этапе, по его словам, осуществляются контакты, чтобы прояснить возможные перспективы продуктивности для встречи руководства.

Также он заявил, что в вопросе проведения встречи "нормандской четверки" "для Кремля нет "красных линий", они есть для всех подписантов минских договоренностей". По словам Пескова, "красные линии" четко вытекают из минских договоренностей.

Как сообщала "Страна", власти России готовы принять участие во встрече Нормандского формата в Париже при трех условиях. Они касаются отведения сил в ООС, "формуле Штайнмайера" и предварительном согласовании ожидаемых итогов такой встречи.

По мнению Ангелы Меркель, конференция в "Нормандском формате" может состояться уже через пару недель.