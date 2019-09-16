Популярная сеть электроники и бытовой техники Фокстрот в этом году отмечает 25-летие. Покупателей ждут подарки, выгодные предложения, скидки и акции.

Несмотря на то, что на дни рождения принято дарить подарки имениннику, сеть магазинов Фокстрот решила дарить подарки клиентам.

За 25 лет динамичного развития и роста Фокстрот из локальной компании по оптовой торговле бытовой техникой и электроникой стал одной из крупных украинских сетей. Сегодня это бренд, который знают и любят. В знак благодарности Фокстрот приглашает покупателей на юбилей, в честь которого подготовил подарки: 25 смартфонов Apple iPhone Xr.

«Осень 2019 года для всей команды Фокстрот и наших любимых покупателей – это особенно значимое время. Мы отмечаем юбилей и не стоим на месте: обновляем и переоткрываем в новом формате магазины сети, перезагружаем маркетинговую коммуникацию и в целом – готовим массу интересных фишек, — прокомментировала юбилей компании маркетинг-директор Фокстрот Наталия Ставрати. — В центре внимания всегда остаются покупатели, количество которых является нашим главным достижением. Поэтому день рождения Фокстрот — это, прежде всего, праздник для покупателей, которые ценят наши старания и стимулируют нас быть ещё лучше».

Акция «Дарим 25 iPhone Xr к 25-летию»* от Фокстрот начинается 16 сентября и будет продолжаться до 30 сентября 2019 г. В этот промежуток времени у каждого, кто приобретет товар в магазине или на сайте Фокстрот на сумму от 1000 грн одним чеком, появится уникальный шанс выиграть крутой смартфон. Розыгрыш будет проводиться ежедневно, участвовать будут покупатели, которые совершили покупку накануне, а точнее — днем ранее. Рандомным путем Фокстрот выберет счастливчика, процесс выбора будет фиксироваться на видео. Результаты будут опубликованы на сайте Foxtrot, а также в социальных сетях. Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо быть участником клуба «Фокс-клуб» или зарегистрироваться в нем после покупки.

А вот 1 октября состоится мега-розыгрыш сразу 10-ти айфонов, а также других ценных подарков от партнеров сети: 43-дюймовые телевизоры Samsung, пылесосы ROWENTA, холодильник BEKO, стиральная машина BEKO, духовой шкаф и многое другое.

В Фокстроте также рассказали, что в честь юбилея в сети будут действовать дополнительные бонусы за покупки и акции не только на популярные модели смартфонов, но и ноутбуки, крупную и мелкую бытовую технику, посуду и аксессуары. Также Фокстрот напоминает, что покупателям доступны комфортные кредиты сроком до 24 месяцев от банков-партнеров.

Отмечайте день рождения любимого магазина вместе с ним и не упустите возможность получить любой из подарков!

*Подробнее об условиях акции узнавайте на сайте https://www.foxtrot.com.ua/, а также в магазинах розничной сети Фокстрот.