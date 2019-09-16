В понедельник, 16 сентября, в СМИ появилась информация о том, что в т.н. "ЛНР" уволен и арестован "министр" внутренних дел Игорь Корнет. Об этом со ссылкой на источники пишет "Остров".

Сообщается, что в понедельник по месту работы и жительства Корнета проходят обыски. Также их проводят в кабинетах "заместителей министра". Против Корнета открыто уголовное дело. А ранее в соцсетях ходили слухи о том, что "министр" собирается сбежать в Россию.

Мотивом ареста называется якобы конфликт Игоря Корнета с "главой ЛНР" Леонидом Пасечником. В 2017 году Корнет организовал "переворот в ЛНР", в ходе которой сместил с должности Игоря Плотницкого, однако власть по итогу не получил.

На информацию об аресте и обысках у Корнета, которую перепечатывают российские и украинские СМИ, отреагировали со стороны "ЛНР". Представитель непризнанной "республики" в рабочей группе на переговорах в Минске Родион Мирошник назвал сведения фейком.

"Я фейки не комментирую", - сказал Мирошник.

Напомним, "Страна" подробно писала, чем закончился переворот в "ЛНР" в 2017 году и что это значит.

Также мы сообщали, что дочь Корнета учится на юриста в Харькове.