В киевском метрополитене с ноября начнут ремонтировать эскалаторы на станции "Золотые ворота" (все шесть поочередно), а с февраля 2020 года - на станции "Майдан Незалежности" (все четыре поочередно). Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Как уточняется, капитальные ремонты трех эскалаторов по станции "Площадь Льва Толстого" завершатся в конце октября этого года, а на станции "Арсенальная" ремонт эскалаторов продлится до февраля 2020 года.

Фото: www.metro.kiev.ua

В ведомстве добавили, что всего в киевском метрополитене работает 122 эскалаторы. Плановые капитальные ремонты (когда эскалатор полностью разбирают, перебирают, проводят замену изношенных запчастей и т.д.) проводятся ориентировочно раз в 6-10 лет после пробега в 150 000 км.

Также в метрополитене призвали внимательно соблюдать правила поведения на эскалаторах во избежание травм и сбоев в работе.

Ранее "Страна" писала о том, что пьяный киевлянин "заминировал" станцию метро, потому что ему не хватило денег на жетон.

Также мы сообщали, что с 1 ноября в Киеве прекратят продажу бумажных билетов для транспорта и жетонов метро.